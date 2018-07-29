Юг и Север могут возобновить раскопки дворца Манвольдэ

КНДР предложила возобновить совместные с РК раскопки на территории дворца Манвольдэ в северокорейском Кэсоне. Совместные раскопки начались в 2007 году. Но в 2016 году они были прекращены из-за проведения Севером ядерного испытания. Решение о реализации данного проекта было принято в 2005 году на межкорейской научной конференции, организованной с целью включить исторический комплекс Кэсона в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне 2006 года стороны подписали соглашение о начале совместных раскопок. Первые работы проводились с 15 мая по 13 июля 2007 года. Затем южнокорейские археологи посещали Кэсон ещё шесть раз. Учёным удалось найти 39 строений и 16,5 тысяч различных артефактов.

[Photo : KBS News]