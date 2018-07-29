Юг и Север обменялись списками кандидатов для участия во встрече разделённых семей

Опубликовано : 2018-07-25 12:34:01 Обновлено : 2018-07-25 14:35:05

Юг и Север обменялись списками кандидатов для участия во встрече разделённых семей

В преддверии предстоящей с 20 по 26 августа в горах Кымгансан встречи разделённых корейских семей Юг и Север обменялись списками кандидатов для участия в ней. Южнокорейская сторона запросила данные о местонахождении 250 родственников своих граждан, а северокорейская – 200.  Окончательный список участников встречи – по 100 с каждой стороны -  должен быть составлен до 4 августа. Первоначально путём компьютерной выборки были отобраны 500 потенциальных кандидатов среди южнокорейских граждан. Позднее этот список был сокращён наполовину с учётом возраста и состояния здоровья кандидатов. Договорённость о проведении встреч была достигнута на межкорейском саммите 2000 года. С тех пор проведены 20 раундов личных встреч. 

[Photo : KBS News]

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