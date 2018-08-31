В горах Кымгансан продолжаются встречи разделённых семей Юга и Севера

Опубликовано : 2018-08-21 11:02:34 Обновлено : 2018-08-22 10:06:29

В горах Кымгансан продолжаются встречи разделённых семей Юга и Севера

В горах Кымгансан продолжаются встречи разделённых семей Юга и Севера. В первый день были проведены два раунда встреч, а вечером состоялся торжественный ужин, в котором приняли участие глава делегации КНДР Пак Ён Иль и председатель Красного креста РК Пак Кён Со. Таким образом, в первый день 89 человек из РК смогли встретиться со своими родственниками из КНДР. Всего в программе шесть раундов встреч общей продолжительностью 11 часов. Впервые за историю проведения таких встреч семьи смогут пообщаться лично в непринуждённой обстановке. В среду состоятся заключительная встреча и совместный обед, после чего южнокорейские участники вернутся домой, а в пятницу в Кымгансан прибудут участники второго раунда встреч.

[Photo : KBS News]

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