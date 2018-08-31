Открытие пункта связи не препятствует санкциям против КНДР

Открытие межкорейского пункта связи в Кэсонском индустриальном комплексе на территории КНДР изначально планировалось на 23 августа. Однако, по мнению экспертов, велика вероятность переноса этой даты на более поздний срок в связи с проведением встречи разделённых семей Юга и Севера, а также переговоров об организации очередного саммита глав Юга и Севера. Решающим фактором в вопросе скорейшего открытия совместного пункта связи является позиция США. РК ведёт активные переговоры с Вашингтоном и пытается убедить его в том, что открытие пункта связи никаким образом не влияет на санкции, принятые в отношении КНДР.

[Photo : YONHAP News]