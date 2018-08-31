Минобороны РК уберёт порядка 10 постов охраны с межкорейской границы

Южнокорейская сторона намерена в экспериментальном режиме убрать порядка 10 постов охраны из демилитаризованной зоны на границе между Югом и Севером во исполнение решений межкорейского саммита о превращении ДМЗ в «зону мира». Об этом сообщил министр обороны РК Сон Ён Му, выступая во вторник на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. При этом он не привёл конкретных сроков реализации плана, сказав лишь, что сворачивание постов будет проходить постепенно. В первую очередь будут убраны те, которые расположены на расстоянии менее километра от аналогичных постов КНДР, уточнил министр. Предварительное решение о сокращении постов охраны было принято в ходе недавних военных переговоров на уровне генералов.

[Photo : YONHAP News]