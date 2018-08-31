Южнокорейские участники встреч разделённых семей возвращаются на родину

Опубликовано : 2018-08-22 16:17:36 Обновлено : 2018-08-22 16:26:06

Южнокорейские участники встреч разделённых семей возвращаются на родину

22 августа 89 южнокорейцев, принимавших участие во встречах со своими родственниками из КНДР, покинули туристический комплекс в горах Кымгансан и вернулись на родину. Утром заключительного дня состоялась прощальная встреча продолжительностью два часа, завершившаяся совместным обедом. В течение трёх дней состоялись шесть раундов встреч общей продолжительностью 12 часов. Это на час дольше, чем планировалось первоначально. Кроме того, у родственников с Юга и Севера была возможность провести личную встречу в гостиничном номере. В пятницу начнётся второй трёхдневный этап встреч. 83 северокорейца смогут увидеться со своими южнокорейскими родственниками. 

[Photo : YONHAP News]

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