Герберт Макмастер: Решение об американо-северокорейском саммите не было спонтанным

Решение президента США Дональда Трампа о проведении саммита с северокорейским лидером Ким Чон Ыном не было спонтанным, оно было принято в соответствии с установленной процедурой. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с послами стран-членов СБ ООН, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он поделился с дипломатами содержанием послания Пхеньяну, переданного южнокорейской делегацией. По его словам, решение о саммите было принято, исходя из важности северокорейской ядерной проблемы для безопасности США, а также подвижек в межкорейских отношениях. Для того, чтобы узнать, о чём думает северокорейский лидер, нужно встретиться с ним лично. Макмастер также подчеркнул, что санкции против СК должны сохраняться до полного прекращения ядерных и ракетных испытаний.

