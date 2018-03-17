Майкл Пенс: Изменения в политике Пхеньяна – «удивительный прогресс»

Опубликовано : 2018-03-13 09:34:14 Обновлено : 2018-03-13 15:04:18

Майкл Пенс: Изменения в политике Пхеньяна – «удивительный прогресс»

Выражение Севером готовности прекратить ракетные и ядерные испытания и понимания относительно проведения совместных военных учений РК и США является "удивительным прогрессом". Об этом 12 марта сообщило агентство Reuters, ссылаясь на вице-президента США Майкла Пенса. В интервью Fox News Майкл Пенс заявил, что такие изменения в политике Пхеньяна - результат "взвешенного" подхода американского президента Дональда Трампа к северокорейской проблеме. По его словам, глава США оказал беспрецедентное давление на северокорейский режим в сфере экономики и внешней политики, что стало причиной появления нынешнего шанса для выхода из ситуации. На вопрос о реальной возможности реализации денуклеаризации Севера Майкл Пенс сослался на слова Дональда Трампа, сказав - "время покажет".

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