Си Цзиньпин: Китай всегда поддерживал улучшение межкорейских отношений

Опубликовано : 2018-03-13 09:59:36 Обновлено : 2018-03-13 10:51:59

Си Цзиньпин: Китай всегда поддерживал улучшение межкорейских отношений

Как ближайший сосед Корейского полуострова, Китай всегда поддерживал улучшение межкорейских отношений Сеула и способствовал поиску путей мирного урегулирования региональных проблем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в понедельник в Пекине встречи с представителем президента РК, начальником управления национальной безопасности его администрации Чон Ый Ёном. Китайский лидер выразил надежду на успешное проведение межкорейского саммита, а также встречи представителей Вашингтона и Пхеньяна ради нормализации ситуации на Корейском полуострове. Представитель официального Сеула посетил Китай для того, чтобы сообщить китайскому руководству об итогах своих визитов в СК и США. Он передал Си Цзиньпину приглашение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина посетить в ближайшее время Сеул с государственным визитом. Кроме Си Цзиньпина, он встретился также с членом Госсовета Китая Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. Глава китайского МИД приветствовал межкорейский диалог и наметившиеся контакты между США и СК, отметив вклад Китая в их организацию. В тот же день директор Национальной службы разведки Со Хун провёл встречу с министром иностранных дел Японии Таро Коно, передав ему позицию Пхеньяна о готовности к денуклеаризации. Таро Коно назвал нынешнюю ситуацию преддверием "чуда" в Восточной Азии. На 13 марта намечена встреча Со Хуна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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