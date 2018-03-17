Межкорейский саммит состоится, как планируется, если Пхеньян сдержит свои обещания. Об этом заявила 12 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность срыва саммита. По её словам, США надеются на проведение встречи. Она также отметила, что в настоящий момент подготовка к мероприятию продолжается на разных уровнях. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся в турне по странам Африки, между тем, заявил, что лично хотел бы услышать от северокорейской стороны предложение о проведении встречи глав США и СК. По его словам, на данный момент по этому вопросу нет никаких договорённостей, нужно обсудить вопросы о месте возможного проведения саммита и рамках диалога. По его словам, важно, чтобы заинтересованные стороны проводили данный процесс спокойно. Он предложил запастись терпением и следить за развитием ситуации.

