Премьер-министр Японии высоко оценил диалог с Пхеньяном

Япония высоко оценивает диалог с Пхеньяном при условии денуклеаризации. Об этом заявил 13 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с директором Национальной службы разведки Со Хуном. Представитель Сеула прибыл в Токио, чтобы познакомить правительство Японии с итогами визита южнокорейской делегации в КНДР и США. Синдзо Абэ заявил, что Япония намерена работать над разрешением северокорейской ядерной и ракетной проблем, а также проблемы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами. По его словам, в целях денуклеаризации Корейского полуострова важно, чтобы Пхеньян выполнил все свои обещания. Со своей стороны Со Хун отметил большое значение того, что северокорейский лидер Ким Чон Ын выразил стремление к денуклеаризации. Он также сказал, что для продолжения положительного движения в межкорейских отношениях, начавшегося по случаю зимней Олимпиады в Пхёнчхане, очень важным является сотрудничество РК и Японии.

