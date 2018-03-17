Спецпосланник президента РК встретился с главой МИД России

Опубликовано : 2018-03-14 11:09:10 Обновлено : 2018-03-14 12:25:52

Спецпосланник президента РК встретился с главой МИД России

Начальник управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ён, прибывший во вторник с рабочим визитом в Москву, встретился в тот же день с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщает ТАСС, центральной темой встречи стали итоги визита южнокорейской делегации в Пхеньян и встречи с Ким Чон Ыном. Сергей Лавров поздравил южнокорейскую сторону с успешным проведением зимних Олимпийских игр. Он выразил особую признательность Сеулу за доброе отношение, которое было проявлено гражданами РК к российским спортсменам. В свою очередь, Чон Ый Ён поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде, прежде всего российскую хоккейную сборную. После встречи с российским министром южнокорейский представитель сообщил журналистам, что заручился поддержкой Москвы в проведении как межкорейского саммита, так и встречи лидеров США и СК. Он также обратил внимание на ту роль, которую играет Москва для привлечения Пхеньяна к диалогу. Москва стала последним пунктом в поездке Чон Ый Ёна по странам-участницам шестисторонних переговоров. Ранее он посетил Пхеньян, Вашингтон и Пекин, а директор Национальной службы разведки Со Хун находится в Токио.

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