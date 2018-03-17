РК на 33-м месте по индексу предпринимательского духа

РК заняла 33-е место среди 44-х стран по индексу предпринимательского духа. Такими стали результаты ежегодного глобального социологического исследования предпринимательской деятельности (AGER) от компании Amway. Показатель РК составил 39 баллов – на девять меньше, чем в прошлом году. В общем отметка ниже среднего глобального показателя - 47 и средней отметки по Азии в 61 балл. Рейтинг был составлен на основе исследования, проведённого среди 50 тыс. человек. Опрос в РК проводился в июне прошлого года среди 1.500 человек. Между тем, в первую десятку вошли пять азиатских стран, в том числе Вьетнам, который занял первое место с показателем в 84 балла. На третьем месте Китай - 80 баллов. Япония на 42-м месте. РК показала по всем критериям показатели ниже среднего. Особенно низкие показатели среди молодёжи. Amway указывает, что в РК молодые предприниматели испытывают недостаток поддержки.

