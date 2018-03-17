Дональд Трамп надеется на позитивные перемены на Корейском полуострове

Американо-северокорейский саммит, если он состоится, приведёт к позитивным переменам на Корейском полуострове. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 13 марта перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего. Заявление было сделано после того, как появились сообщения об уходе в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Дональд Трамп сказал, что надеется на что-то очень хорошее и положительное, вместе с тем, отметив, что США готовы к любому варианту развития событий. Он сказал, что верит в то, что может произойти что-то позитивное, что будет очень важным для обоих Корейских государств и США.

