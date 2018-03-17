Президент США Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона от должности госсекретаря. Глава Белого дома написал в своём Твиттере: «Майкл Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарём. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!». О предстоящей отставке Тиллерсона говорили давно, поскольку между ним и Дональдом Трампом сложились напряжённые отношения. Так, Тиллерсон не исключал возможности диалога с Пхеньяном ещё до окончательного решения ядерной проблемы, что противоречило заявлениям Дональда Трампа. Увольнение Тиллерсона может оказать влияние на ситуацию на Корейском полуострове. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем госдепартамента с 31 марта. Он решил поручить временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.