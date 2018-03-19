Дипломаты из РК и США договорись находиться в постоянном контакте

Опубликовано : 2018-03-17 14:20:50 Обновлено : 2018-03-17 15:42:29

Дипломаты из РК и США договорись находиться в постоянном контакте

Высокопоставленные дипломаты из РК и США договорились находиться в постоянном контакте, тем более, что обе страны готовятся к переговорам с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретились в пятницу в Вашингтоне, чтобы обсудить последние события на мировой арене. Как сообщила журналистам Кан Гён Хва, в ходе встречи достигнута договорённость стремиться к тому, чтобы межкорейский и американо-северокорейский саммиты стали важными вехами на пути к прочному миру на Корейском полуострове. Между тем, в заявлении представителя госдепартамента Хизер Науэрт отмечается, что Кан Гён Хва и Джон Салливан подтвердили важность альянса двух стран, который является «основой стабильности и безопасности в регионе». Они согласились с тем, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера СК Ким Чон Ына - это доказательство того, что давление на Пхеньян является результативным и должно продолжаться. Южнокорейский и американский дипломаты также согласились с тем, что международное давление на СК должно поддерживаться до тех пор, пока она не предпримет заслуживающих доверия, подлежащих проверке конкретных действий, направленных на денуклеаризацию.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>