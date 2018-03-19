Дипломаты из РК и США договорись находиться в постоянном контакте

Высокопоставленные дипломаты из РК и США договорились находиться в постоянном контакте, тем более, что обе страны готовятся к переговорам с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретились в пятницу в Вашингтоне, чтобы обсудить последние события на мировой арене. Как сообщила журналистам Кан Гён Хва, в ходе встречи достигнута договорённость стремиться к тому, чтобы межкорейский и американо-северокорейский саммиты стали важными вехами на пути к прочному миру на Корейском полуострове. Между тем, в заявлении представителя госдепартамента Хизер Науэрт отмечается, что Кан Гён Хва и Джон Салливан подтвердили важность альянса двух стран, который является «основой стабильности и безопасности в регионе». Они согласились с тем, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера СК Ким Чон Ына - это доказательство того, что давление на Пхеньян является результативным и должно продолжаться. Южнокорейский и американский дипломаты также согласились с тем, что международное давление на СК должно поддерживаться до тех пор, пока она не предпримет заслуживающих доверия, подлежащих проверке конкретных действий, направленных на денуклеаризацию.

