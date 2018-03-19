Главы МИД СК и Швеции провели переговоры в Стокгольме

Министры иностранных дел CК и Швеции Ли Ён Хо и Маргот Валльстрём провели в Стокгольме двухдневные переговоры. Подробности переговоров не раскрываются. Пхеньян лишь сообщил, что их целью стало обсуждение двусторонних отношений и «вопросов, представляющих взаимный интерес». По сообщению правительственной канцелярии Швеции, на переговорах в Стокгольме особое внимание уделялось вопросам консульских миссий Швеции, представляющей в СК интересы США, Канады и Австралии, а также ситуации на Корейском полуострове. После переговоров шведского и северокорейского дипломатов премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что Швеция готова способствовать возможным переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном. Швеция в числе немногих стран рассматривается как возможное место для проведения американо-северокорейского саммита. Кроме того, как полагают эксперты, на переговорах могла идти речь об освобождении трёх граждан США, которые удерживаются в СК.





