Главы МИД СК и Швеции провели переговоры в Стокгольме

Опубликовано : 2018-03-17 14:55:21 Обновлено : 2018-03-19 09:49:34

Главы МИД СК и Швеции провели переговоры в Стокгольме

Министры иностранных дел CК и Швеции Ли Ён Хо и Маргот Валльстрём провели в Стокгольме двухдневные переговоры. Подробности переговоров не раскрываются. Пхеньян лишь сообщил, что их целью стало обсуждение двусторонних отношений и «вопросов, представляющих взаимный интерес». По сообщению правительственной канцелярии Швеции, на переговорах в Стокгольме особое внимание уделялось вопросам консульских миссий Швеции, представляющей в СК интересы США, Канады и Австралии, а также ситуации на Корейском полуострове. После переговоров шведского и северокорейского дипломатов премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что Швеция готова способствовать возможным переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном. Швеция в числе немногих стран рассматривается как возможное место для проведения американо-северокорейского саммита. Кроме того, как полагают эксперты, на переговорах могла идти речь об освобождении трёх граждан США, которые удерживаются в СК.


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