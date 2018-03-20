19 марта замдиректора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль прибыл с визитом в Хельсинки для встречи с неправительственными представителями РК и США. Как сообщило агентство Associated Press, Чхве Ган Иль проведёт закрытую встречу с бывшим послом США в РК Кэтлин Стивенс. Также он намерен встретиться с директором исследовательского центра Сэчжон Пэк Чжон Чхоном, который работал в администрации бывшего президента РК Ро Му Хён, и с бывшим послом РК в Японии Син Гак Су. В МИД Финляндии сообщили, что речь идёт об обычных мероприятиях, в ходе которых учёные и представители госструктур обсуждают ситуацию на Корейском полуострове. Указывается, что Чхве Ган Иль не будет встречаться с действующими чиновниками из США. Предполагается, что северокорейская сторона намерена прощупать позицию США в преддверии саммита двух стран в мае. Между тем, в ходе недавней встречи глав МИД КНДР и Швеции Ли Ён Хо и Маргот Валльстрём в Стокгольме стороны, помимо прочих тем, затронули вопрос возвращения на родину трёх граждан США, удерживаемых в СК.

