Освобождение американских граждан в СК не должно стать условием проведения американо-северокорейского саммита

Опубликовано : 2018-03-20 09:42:54 Обновлено : 2018-03-20 11:47:00

Освобождение американских граждан в СК не должно стать условием проведения американо-северокорейского саммита

Освобождение американских граждан, удерживаемых в СК, не должно стать условием проведения американо-северокорейского саммита. Такую позицию высказал 19 марта министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем. Ранее она провела встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, который посетил Швецию в период с 15 по 17 марта. Как сообщает CNN, в ходе встречи стороны подробно обсудили проблему американцев, удерживаемых в СК. В интервью агентству Reuters Маргот Валльстрем заявила, что сейчас не время выдвигать условия, в том числе, нежелательно связывание проблемы удерживаемых на Севере американцев с возможным саммитом. В настоящий момент в СК удерживаются трое американцев корейского происхождения - Ким Дон Чхоль, Ким Сан Док (Тони Ким) и Ким Хак Сон. Они были обвинены в шпионской деятельности.


  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • Всемирное радио KBS предоставляет вам специальное приложение «KBS World Radio On-Air»...

<

2 / 4

>