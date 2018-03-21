Освобождение американских граждан в СК не должно стать условием проведения американо-северокорейского саммита

Освобождение американских граждан, удерживаемых в СК, не должно стать условием проведения американо-северокорейского саммита. Такую позицию высказал 19 марта министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем. Ранее она провела встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, который посетил Швецию в период с 15 по 17 марта. Как сообщает CNN, в ходе встречи стороны подробно обсудили проблему американцев, удерживаемых в СК. В интервью агентству Reuters Маргот Валльстрем заявила, что сейчас не время выдвигать условия, в том числе, нежелательно связывание проблемы удерживаемых на Севере американцев с возможным саммитом. В настоящий момент в СК удерживаются трое американцев корейского происхождения - Ким Дон Чхоль, Ким Сан Док (Тони Ким) и Ким Хак Сон. Они были обвинены в шпионской деятельности.





