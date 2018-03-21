Министр финансов США понимает позицию РК по пошлинам на сталь

Опубликовано : 2018-03-20 09:55:35 Обновлено : 2018-03-20 11:18:21

Министр финансов США понимает позицию РК по пошлинам на сталь

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил понимание южнокорейской позиции, комментируя запрос Сеула об освобождении его от введённых недавно американских пошлин на импортную сталь и алюминий. Данный запрос 19 марта озвучил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён в ходе встречи со Стивеном Муничиным. Он указал, что южнокорейская сталь не представляет собой угрозы для американской металлургической промышленности. По словам Ким Дон Ёна, автомобилестроительная и металлургическая отрасли РК внесли большой вклад в развитие экономики США, предоставив американцам рабочие места и делая инвестиции в местную экономику. Стивен Мнучин в ответ заявил, что приложит усилия для того, чтобы правительство США отразило в своём окончательном решении позицию Сеула.

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