В Хельсинки состоялся форум представителей двух Корей и США, которые обсудили различные вопросы, в том числе, организацию межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Мероприятие проводилось 20-21 марта в пригороде финской столицы. Южнокорейскую и американскую стороны представляли учёные и известные в прошлом политики, а со стороны СК присутствовал исполняющий обязанности директора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль. Участники форума обсудили общие вопросы, связанные с проведением межкорейского и американо-северокорейского саммитов без определения конкретных тем или формата.

