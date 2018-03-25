В Хельсинки состоялся форум представителей двух Корей и США

Опубликовано : 2018-03-21 16:06:51 Обновлено : 2018-03-21 16:08:01

В Хельсинки состоялся форум представителей двух Корей и США

В Хельсинки состоялся форум представителей двух Корей и США, которые обсудили различные вопросы, в том числе, организацию межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Мероприятие проводилось 20-21 марта в пригороде финской столицы. Южнокорейскую и американскую стороны представляли учёные и известные в прошлом политики, а со стороны СК присутствовал исполняющий обязанности директора департамента Северной Америки МИД КНДР Чхве Ган Иль. Участники форума обсудили общие вопросы, связанные с проведением межкорейского и американо-северокорейского саммитов без определения конкретных тем или формата.

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