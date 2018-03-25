Россия и СК обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Опубликовано : 2018-03-22 10:38:57 Обновлено : 2018-03-22 10:39:46

Россия и СК обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

21 марта в Пхеньяне прошло восьмое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР. Её возглавляют с российской стороны министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а с северокорейской - министр внешних экономических дел Ким Ён Чжэ. В ходе заседания стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в областях транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии и спорта. Выступая на открытии заседания, Александр Галушка пригласил северокорейскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Он отметил также, что Москва готова обсуждать торгово-экономические связи с Пхеньяном в рамках, которые установил Совет Безопасности ООН.



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