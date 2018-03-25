«Ёмиури симбун»: Южнокорейско-китайско-японский саммит пройдёт в Токио примерно 9 мая

Встреча глав РК, Китая и Японии состоится в Токио примерно 9 мая. Об этом сообщила в четверг японская газета «Ёмиури симбун» со ссылкой на некоторые дипломатические источники. Окончательно определить дату саммита должно председательствующее на нём правительство Японии. «Ёмиури симбун» пишет, что в рамках трёхстороннего саммита также могут пройти отдельные южнокорейско-китайские, южнокорейско-японские и китайско-японские переговоры. "Последний саммит прошёл три года назад, в ноябре 2015 года в Сеуле, и если в мае удастся провести очередную трёхстороннюю встречу, то Мун Чжэ Ин посетит Японию впервые после вступления в должность президента РК",– сообщила «Ёмиури симбун».

