ФРС США повысила процентную ставку до 1,5-1,75% годовых

Опубликовано : 2018-03-22 15:52:29 Обновлено : 2018-03-22 16:01:07

ФРС США повысила процентную ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральный комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США поднял процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75% годовых. Это первое с начала года повышение ставки. Поскольку ранее представители ФРС сообщали, что в текущем ставка будет поднята трижды, предстоят ещё два повышения. На нынешнее решение повлияли продолжающееся укрепление рынка труда, умеренные темпы роста экономической активности, а также низкий уровень инфляции, которая без учёта цен на продукты питания и топливо продолжает оставаться ниже 2%. Американская базовая ставка стала впервые за 10 лет и 7 месяцев выше южнокорейской, которая составляет 1,5% годовых.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>