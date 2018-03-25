ФРС США повысила процентную ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральный комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США поднял процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов — до 1,5-1,75% годовых. Это первое с начала года повышение ставки. Поскольку ранее представители ФРС сообщали, что в текущем ставка будет поднята трижды, предстоят ещё два повышения. На нынешнее решение повлияли продолжающееся укрепление рынка труда, умеренные темпы роста экономической активности, а также низкий уровень инфляции, которая без учёта цен на продукты питания и топливо продолжает оставаться ниже 2%. Американская базовая ставка стала впервые за 10 лет и 7 месяцев выше южнокорейской, которая составляет 1,5% годовых.

