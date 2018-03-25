США временно освободили РК от пошлин на сталь

Опубликовано : 2018-03-23 15:30:44 Обновлено : 2018-03-23 15:38:43

США временно освободили РК от пошлин на сталь

США отложили до конца апреля принятие решения об импортных пошлинах на сталь южнокорейского производства. Об этом сообщил 22 марта американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США. Американский президент Дональд Трамп принял решение временно приостановить действие новых тарифов для производителей из ряда стран, включая РК, Евросоюза, Австралию, Аргентину, Бразилию, Канаду и Мексику. Однако 23 марта, как и планировалось ранее, пошлины введены на сталь и алюминий из Китая в размере 25% и Индии – 10%. В министерстве промышленности, торговли и энергетики РК отметили, что до конца апреля нужно провести переговоры с целью полной отмены импортных пошлин на южнокорейскую сталелитейную продукцию.

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