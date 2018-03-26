Дональд Трамп: РК и США близки к завершению переговоров по FTA

Опубликовано : 2018-03-24 12:42:00 Обновлено : 2018-03-24 15:37:35

Дональд Трамп: РК и США близки к завершению переговоров по FTA

В переговорном процессе РК и США по соглашению о свободной торговле (FTA), связанному с вопросом об отмене американских пошлин на импортную сталь, уже на следующей неделе может быть достигнута договорённость. 23 марта в ходе церемонии подписания бюджета на остаток финансового 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что РК и США очень близки к завершению обсуждения по пересмотру условий FTA. "Мы создадим великий союз и достигнем великой договорённости" - заявил Трамп. Он также добавил, что соглашение о свободной торговле с РК создало для США много проблем. Как сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на ряд источников, на следующей неделе может быть объявлено о разрешении разногласий по пошлинам на сталь и алюминий, а также о результатах переговоров по FTA.

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