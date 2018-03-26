СПЧ ООН принял резолюцию по правам человека в КНДР

Совет ООН по правам человека приняла 16-ю по счёту резолюцию с требованием к КНДР улучшить ситуацию в области прав человека и наказать ответственных. Документ был принят единогласно без голосования по итогам 37-й сессии Совета ООН по правам человека. В нём также критикуется то, что северокорейский режим сосредоточен на создании ядерного и ракетного оружия в ситуации, когда граждане страны испытывают проблемы из-за нехватки продовольствия. В резолюции указано, что КНДР должна закрыть лагеря, прекратить пытки и смертные казни. Вместе с тем, в документе подробно отражена ситуация улучшения межкорейских отношений в последнее время. Выражено приветствие межкорейскому диалогу, начавшемуся по случаю участия КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также указано на необходимость проведения встреч разделённых семей, организации обмена между ними письмами. Правительство РК сразу поприветствовало резолюцию, высоко оценив, что в документе большое внимание уделяется проблеме защиты удерживаемых в КНДР иностранцев, вопросу разделённых семей.