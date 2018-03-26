Майкл Пенс: США будут продолжать давление на СК до полной денуклеаризации

Опубликовано : 2018-03-24 12:42:12 Обновлено : 2018-03-24 15:40:10

Майкл Пенс: США будут продолжать давление на СК до полной денуклеаризации

Вашингтон будет продолжать максимальное давление на Пхеньян до тех пор, пока Север не перестанет быть угрозой для США и их союзников, свернув свою ядерную программу. Об этом 22 марта в ходе одного мероприятия в штате Пенсильвания заявил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, как видел весь мир, политика американского президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления на КНДР демонстрирует результат, и США надеются на дальнейшее улучшение ситуации. Он также отметил, что в результате северокорейских угроз и провокаций в отношении США и их союзников Дональд Трамп с самого начала указывал на то, что при нынешнем правительстве эпоха "стратегического терпения" завершилась.  

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