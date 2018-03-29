26 марта ряд зарубежных СМИ сообщили о визите в Пекин высокопоставленного северокорейского представителя. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Китай посетил северокорейский лидер Ким Чон Ын. Bloomberg уточняет, что северокорейский лидер прибыл на спецпоезде, которым ранее пользовались его предшественники. Таким образом, Ким Чон Ын, пришедший к власти в 2011 году, совершил первую зарубежную поездку. Между тем, японское агентство Цусин сообщает, ссылаясь на дипломатические источники, что автомобиль с номерами северокорейского посольства видели у Дома народных собраний в Пекине. Эксперты полагают, что в китайскую столицу могли прибыть заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон или заместитель председателя ЦК ТПК Чхве Рён Хэ. Между тем, представитель МИД Китая Хуа Чуньин сказала, что у неё нет информации о визите. Ничего не сообщает по этому поводу и официальный Пхеньян.

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