Высокопоставленный северокорейский представитель посетил ПекинVideo

Опубликовано : 2018-03-27 09:44:34 Обновлено : 2018-03-27 18:08:06

26 марта ряд зарубежных СМИ сообщили о визите в Пекин высокопоставленного северокорейского представителя. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Китай посетил северокорейский лидер Ким Чон Ын. Bloomberg уточняет, что северокорейский лидер прибыл на спецпоезде, которым ранее пользовались его предшественники. Таким образом, Ким Чон Ын, пришедший к власти в 2011 году, совершил первую зарубежную поездку. Между тем, японское агентство Цусин сообщает, ссылаясь на дипломатические источники, что автомобиль с номерами северокорейского посольства видели у Дома народных собраний в Пекине. Эксперты полагают, что в китайскую столицу могли прибыть заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон или заместитель председателя ЦК ТПК Чхве Рён Хэ. Между тем, представитель МИД Китая Хуа Чуньин сказала, что у неё нет информации о визите. Ничего не сообщает по этому поводу и официальный Пхеньян.
.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>