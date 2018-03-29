Джон Болтон: Пхеньян будет тянуть время

Новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил отрицательную позицию в отношении СК. По его словам, Пхеньян хотя и вернулся к диалогу, будет максимально тянуть время. Такое высказывание может указывать на то, что, по мнению Джона Болтона, СК не изменилась и так просто не откажется от своих ядерной и ракетной программ. В этой связи, Болтон подчеркнул необходимость перехода сразу к стадии денуклеаризации. Он заявил, что чем быстрее это произойдёт, тем лучше. 23 марта в интервью одному из СМИ Джон Болтон заявил, что американо-северокорейский саммит быстро завершится, если Север не готов к серьёзному обсуждению. Он отметил, что СК является угрозой всему миру, а когда она получит полноценное ядерное оружие, то может продать его даже террористической организации ИГИЛ.

