Отношение граждан США к северокорейской угрозе смягчилось

Опубликовано : 2018-03-27 11:43:49 Обновлено : 2018-03-27 13:51:26

Отношение граждан США к северокорейской угрозе смягчилось

На фоне подготовки к межкорейскому и американо-северокорейскому саммитпи среди американцев наблюдается смягчение взглядов относительно северокорейской ядерной угрозы. Об этом 26 марта сообщило агентство Associated Press и центр общественного мнения NORC при Чикагском университете. В период с 14 по 19 марта они опросили 1.122 человека. Указывается, что доля американцев, которые выражают особые опасения о ядерной угрозе КНДР в отношении территории США, снизилась до 50%. В октябре прошлого года показатель составлял 67%. Вместе с тем, уровень поддержки северокорейской политики президента США Дональда Трампа вырос с 34% до 42%.

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