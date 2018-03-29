26 марта в тюрьме Порт-Артура на юго-восточной оконечности Ляодунского полуострова, отметили 108-ую годовщину героической гибели выдающего корейского борца за независимость страны от японского колониального ига Ан Чжун Гына. Между тем, всё ещё актуальным является его последнее желание быть похороненным в земле независимой родины, так как пока не найдено место его захоронения. Представитель Управления по вопросам патриотов и ветеранов РК осмотрел три места, где потенциально мог быть захоронен Ан Чжун Гын. В первом попытка провести раскопки предпринималась в 2008 году. Второе место было определено в 2006 году совместно экспертами РК и КНДР. Но через два года там уже стояли жилые дома. Осталась общая могила при тюрьме Порт-Артура. Согласно японским официальным данным, вполне возможно, что останки Ан Чжун Гына находятся именно здесь. Но пока неизвестно, удастся ли провести тут раскопки. Китайские власти требуют доказательств возможного захоронения в этом месте Ан Чжун Гына, а также согласования этого вопроса с северокорейской стороной. Эксперты указывают на важность более активной позиции правительства, учитывая благоприятные условия для раскопок, которые заключаются в нормализации отношений РК с КНДР и Китаем.

