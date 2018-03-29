Северокорейский лидер Ким Чон Ын нанёс неофициальный визит в Китай в период с 25 по 28 марта. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, визит состоялся по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который оказал «тёплый приём» Ким Чон Ыну и его супруге Ли Соль Чжу. В составе северокорейской делегации были также заместитель председателя ЦК ТПК Чхве Рён Хэ, министр иностранных дел Ли Ён Хо, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён и другие. Сообщается, что Ким Чон Ына в Пекине встретили высокопоставленные представители китайских властей. По данным ЦТАК, в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча Ким Чон Ына и Си Цзиньпина. Стороны обменялись мнениями о ситуации в мире и на Корейском полуострове. Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), в ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что визит Ким Чон Ына свидетельствует о большом значении, которое КНДР уделяет развитию отношений с КНР. Он также подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая и Трудовая партия Кореи внесли значительный вклад в развитие социализма. Северокорейский лидер пригласил председателя КНР посетить Пхеньян. Си Цзиньпин дал на это «полное согласие»,- сообщает ЦТАК. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил развивать отношения двух стран на основе активизации контактов на высшем уровне, развёртывания стратегического диалога с особым акцентом на мирное развитие и благодаря усилению дружественных контактов, сообщает агентство Синьхуа.

