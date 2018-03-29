29 марта член Госсовета КНР Ян Цзечи прибудет с визитом в Сеул

Опубликовано : 2018-03-28 10:40:09 Обновлено : 2018-03-28 10:47:20

29 марта член Госсовета КНР Ян Цзечи прибудет с визитом в Сеул

29 марта в Сеул прибудет член Госсовета Китая Ян Цзечи в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель администрации президента РК Юн Ён Чхан. По его словам, Ян Цзечи проведёт переговоры и обед с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном. После этого гостя из Китая примет президент Мун Чжэ Ин. Китайский гость познакомит южнокорейскую сторону с результатами саммита китайско-северокорейского саммита, а также обсудит актуальные вопросы Корейского полуострова, в том числе тему денуклеаризации.

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