29 марта член Госсовета КНР Ян Цзечи прибудет с визитом в Сеул

29 марта в Сеул прибудет член Госсовета Китая Ян Цзечи в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель администрации президента РК Юн Ён Чхан. По его словам, Ян Цзечи проведёт переговоры и обед с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном. После этого гостя из Китая примет президент Мун Чжэ Ин. Китайский гость познакомит южнокорейскую сторону с результатами саммита китайско-северокорейского саммита, а также обсудит актуальные вопросы Корейского полуострова, в том числе тему денуклеаризации.

