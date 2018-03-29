Глава СК подтвердил приверженность денуклеаризации

Опубликовано : 2018-03-28 14:42:35 Обновлено : 2018-03-28 15:50:55

Глава СК подтвердил приверженность денуклеаризации

Ядерная проблема на Корейском полуострове может быть решена, если США и РК будут реагировать на усилия Пхеньяна, создавая атмосферу мира и стабильности. Как сообщает агентство Синьхуа, об этом заявил северокорейский лидер Ким Чон Ын в ходе состоявшихся в Пекине переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам северокорейского лидера, в настоящее время ситуация на Корейском полуострове развивается «в правильном направлении». Он подтвердил, что «в соответствии с завещаниями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира мы будем прилагать активные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, и эта позиция не может измениться».

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