Марк Кнаппер: США сохраняют прежнюю северокорейскую политику

Опубликовано : 2018-04-03 10:17:14 Обновлено : 2018-04-03 10:47:18

Марк Кнаппер: США сохраняют прежнюю северокорейскую политику

«Полная и подконтрольная денуклеаризация КНДР» не может быть объектом обсуждений. Об этом заявил 2 апреля временный поверенный в делах США в РК Марк Кнаппер, напомнив тем самым о неизменности северокорейской политики США. По его словам, Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном, но только с целью подчеркнуть позицию о том, что Север должен полностью отказаться от ядерной программы. Марк Кнаппер также заявил, что давление на Север направлено исключительно на то, чтобы Пхеньян приступил к диалогу ради будущего для своей страны и народа.  


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