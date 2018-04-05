Ли Ён Хо примет участие в конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

Опубликовано : 2018-04-03 11:26:15 Обновлено : 2018-04-03 11:55:03

Ли Ён Хо примет участие в конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

Министр иностранных дел СК Ли Ён Хо примет участие в конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения, которая будет проходить 5-6 апреля в Баку. Это мероприятие предшествует проведению XVIII саммита движения, который намечен на 2019 год. Тема конференции - «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития». Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. Указывается, что в рамках подготовки к министерской конференции 3-4 апреля пройдёт заседание высокопоставленных лиц. Между тем, есть данные, что Ли Ён Хо в середине апреля посетит Москву. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран.

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