Денуклеаризация СК не займёт много времени

Опубликовано : 2018-04-03 15:15:57 Обновлено : 2018-04-03 15:23:38

Денуклеаризация СК не займёт много времени

Денуклеаризация СК займёт всего 2-3 года, если Пхеньян будет соблюдать все процедуры. Об этом 2 апреля в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен. По его словам, данные сроки реалистичные. Указывается, что СК должна открыть все объекты, связанные с ядерной программой, обнародовать связанные с этим данные, в том числе объём ядерного материала. Олли Хейнонен отвечал за наблюдение за объектом в ядерном центре в Ёнбёне в провинции Пхёнан-Пукто, для чего около 20 раз посещал КНДР.

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