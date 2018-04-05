Денуклеаризация СК не займёт много времени

Денуклеаризация СК займёт всего 2-3 года, если Пхеньян будет соблюдать все процедуры. Об этом 2 апреля в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил бывший заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен. По его словам, данные сроки реалистичные. Указывается, что СК должна открыть все объекты, связанные с ядерной программой, обнародовать связанные с этим данные, в том числе объём ядерного материала. Олли Хейнонен отвечал за наблюдение за объектом в ядерном центре в Ёнбёне в провинции Пхёнан-Пукто, для чего около 20 раз посещал КНДР.

