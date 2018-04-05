Леон Панетта: Американо-северокорейский саммит нужно отложить

Бывший министр обороны США Леон Панетта считает необходимым отложить американо-северокорейский саммит. В интервью американскому телеканалу CNBC он отметил, что президент США Дональд Трамп не обладает достаточным опытом и знаниями в сфере внешней политики, у него нет терпения, чтобы выждать нужное время для подготовки к саммиту, и это «не секрет». Панетта отметил, что, не имея спланированной стратегии, основанной на тесном сотрудничестве с союзниками, Трамп верит в успех саммита, полагаясь только на свою интуицию и сильные стороны характера. Это короткий путь к беде, подчеркнул Панетта. По его словам, нехватка времени делает почти невозможной создание платформы для подготовки к одному из самых значимых саммитов в истории США.





