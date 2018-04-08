Сеул рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Опубликовано : 2018-04-05 13:08:52 Обновлено : 2018-04-05 13:28:38

Сеул рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Сеул рассчитывает на посредничество Москвы в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду в Ростове-на-Дону посол РК в России У Юн Гын, выступая на открытии бизнес-форума с участием южнокорейских компаний. Посол отметил, что президент России Владимир Путин всегда поддерживал позицию Сеула по денуклеаризации и урегулированию северокорейской ядерной проблемы мирным путём. Между главами РК и России установлены доверительные отношения, поэтому тесное взаимодействие продолжится и будет укрепляться, подчеркнул У Юн Гын.

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