NHK: Северокорейский дипломат провёл переговоры с руководством ЕС

Директор департамента Европы северокорейского МИД Ким Сон Гён посетил Брюссель и провёл серию переговоров с руководством Евросоюза. Как сообщила японская телекомпания NHK, он побывал в комиссии по международному сотрудничеству и развитию Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей. Темой обсуждения были отношения ЕС и СК, вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также сроки возможного визита в Брюссель заместителя председателя ЦК ТПК по международным вопросам Ли Су Ёна. Активность Пхеньяна на европейском направлении обусловлена намеченным на 27 апреля межкорейским саммитом и встречей лидеров США и СК, которая должна состояться не позднее конца мая этого года.









