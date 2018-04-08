NHK: Северокорейский дипломат провёл переговоры с руководством ЕС

Опубликовано : 2018-04-05 13:47:39 Обновлено : 2018-04-05 14:58:21

NHK: Северокорейский дипломат провёл переговоры с руководством ЕС

Директор департамента Европы северокорейского МИД Ким Сон Гён посетил Брюссель и провёл серию переговоров с руководством Евросоюза. Как сообщила японская телекомпания NHK, он побывал в комиссии по международному сотрудничеству и развитию Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей. Темой обсуждения были отношения ЕС и СК, вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также сроки возможного визита в Брюссель заместителя председателя ЦК ТПК по международным вопросам Ли Су Ёна. Активность Пхеньяна на европейском направлении обусловлена намеченным на 27 апреля межкорейским саммитом и встречей лидеров США и СК, которая должна состояться не позднее конца мая этого года.  




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