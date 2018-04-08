«Ёмиури симбун»: США не исключают компенсаций при условии денуклеаризации СК

Администрация президента США начала рассматривать возможность компенсаций для СК при условии принятия ею конкретных мер по денуклеаризации. Как сообщила в четверг газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на источник в Вашингтоне, 17-18 апреля во Флориде президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут обсуждать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова. «Ёмиури симбун» напоминает , что в рамках шестисторонних переговоров, которые начались в 2003 году, обсуждались компенсации по каждому из этапов денуклеаризации СК, однако в конце 2008 года переговоры сорвались, что привело к возобновлению северокорейских ядерных разработок. Поэтому Дональд Трамп поддерживает позицию, в соответствии с которой США продолжат оказывать давление на СК пока она не примет конкретных и проверяемых мер по денуклеаризации. В качестве компенсационных мер возможны смягчение отдельных санкций, сокращение масштабов военных учений, установление канала связи между военными ведомствами США и СК, расширение гуманитарной помощи СК.





