«Ёмиури симбун»: США не исключают компенсаций при условии денуклеаризации СК

Опубликовано : 2018-04-05 15:33:37 Обновлено : 2018-04-05 15:58:06

«Ёмиури симбун»: США не исключают компенсаций при условии денуклеаризации СК

Администрация президента США начала рассматривать возможность компенсаций для СК при условии принятия ею конкретных мер по денуклеаризации. Как сообщила в четверг газета «Ёмиури симбун», ссылаясь на источник в Вашингтоне, 17-18 апреля во Флориде президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут обсуждать дорожную карту денуклеаризации Корейского полуострова. «Ёмиури симбун» напоминает , что в рамках шестисторонних переговоров, которые начались в 2003 году, обсуждались компенсации по каждому из этапов денуклеаризации СК, однако в конце 2008 года переговоры сорвались, что привело к возобновлению северокорейских ядерных разработок. Поэтому Дональд Трамп поддерживает позицию, в соответствии с которой США продолжат оказывать давление на СК пока она не примет конкретных и проверяемых мер по денуклеаризации. В качестве компенсационных мер возможны смягчение отдельных санкций, сокращение масштабов военных учений, установление канала связи между военными ведомствами США и СК, расширение гуманитарной помощи СК.


 

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