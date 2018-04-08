Ли Ён Хо: На Корейском полуострове создаётся атмосфера примирения и доверия между Югом и Севером

Сегодня на Корейском полуострове создаётся атмосфера примирения и доверия между Югом и Севером. Об этом заявил министр иностранных дел СК Ли Ён Хо, выступая в четверг на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения. Он призвал всех участников движения оказать поддержку в этом процессе. Ли Ён Хо заявил, что до прошлого года существовала опасность начала крупнейшей мировой войны, но сегодня все эти переживания и опасения сменились мирным процессом на Корейском полуострове. По его словам, это доказывает, что в случае объединения усилий Юг и Север Кореи могут улучшить двусторонние отношения, сгладить напряжённость и достичь объединения. Вместе с тем, Ли Ён Хо указал, что нынешние перемены являются результатом завершения создания ядерного оружия северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Глава северокорейского МИД встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с коллегами из Ирана и Кубы. 7 апреля он направится в Туркменистан, а 9 апреля прибудет в Москву.