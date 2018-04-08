Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

5 апреля в Москве состоялись переговоры глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Обсуждался широкий список актуальных вопросов, в том числе, ситуация вокруг Корейского полуострова. Была подчёркнута необходимость добиваться денуклеаризации в целях поддержания мира. Главы МИД двух стран отметили, что переговоры по этому вопросу должны проводиться поэтапно, и на каждом из них стороны должны исполнять свои обязательства. Как указывается в информационном сообщении на сайте МИД России, Сергей Лавров и Ван И подчеркнули важность недопущения вооружённого конфликта на Корейском полуострове. Была отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования имеющихся проблем. Министры договорились продолжать работу в соответствии с принятой в июле прошлого года российско-китайской «дорожной картой».

