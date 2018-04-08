Власти СК освободили беженку, депортированную из КНР

В СК освобождена из-под стражи северокорейская беженка, которая в ноябре прошлого года была принудительно репатриирована на родину из Китая. Об этом сообщила 6 апреля радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на слова сопредседателя британской благотворительной организации «Чингом тари» Пак Чи Хёна. В ноябре прошлого года женщина с сыном была задержана в Шэньяне местной полицией. После этого она была отправлена в СК, где находилась под следствием. Её отпустили в марте. Радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на её супруга, сообщила, что женщина избежала отправки в лагерь для политзаключённых и сейчас находится вместе с сыном. Сообщается, что ранее в 2015 году её супруг бежал в РК. Освобождение беженца, планировавшего перебраться на Юг - небывалый случай. В период с середины января по март китайские власти арестовали 41 северокорейского беженца, 33 из них находятся под стражей в КНР.

