Пхеньян: Проблема денуклеаризации СК может быть решена поэтапно

Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена поэтапно. Об этом заявил представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, сопровождавший министра иностранных дел СК Ли Ён Хо в ходе его участия в конференции Движения неприсоединения, проходившей в Баку 5-6 апреля, отвечая на вопрос корреспондента агентства Ёнхап о возможных изменениях в позиции Пхеньяна относительно денуклеаризации. Заявление представителя МИД соответствует позиции Пхеньяна, выраженной северокорейским лидером Ким Чон Ыном в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. В этой связи предполагается, что нынешняя внешнеполитическая активность Севера, отчасти, направлена на распространение этой позиции.

