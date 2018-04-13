Президент США надеется встретиться с лидером СК в мае или начале июняVideo

Опубликовано : 2018-04-10 10:17:48 Обновлено : 2018-04-10 17:58:40

Президент США Дональд Трамп надеется встретиться с лидером СК Ким Чон Ыном в мае или начале июня. Об этом глава Белого дома сообщил в понедельник журналистам перед заседанием правительства, одновременно выразив надежду на то, что в ходе встречи будет достигнута договорённость о денуклеаризации СК, и что между двумя странами будут установлены отношения, отличающиеся от тех, что существовали на протяжении многих лет. Он подтвердил, что Вашингтон и Пхеньян ведут подготовку к первому в истории саммиту, постоянно контактируя друг с другом на различных уровнях. Дональд Трамп добавил также, что пытаться нормализовать отношения с Пхеньяном следовало гораздо раньше, предыдущим президентам США, 5-10-20 лет назад.  



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