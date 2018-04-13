87% северокорейских беженцев в Европе осели в Германии и Великобритании

В период с 2007 по 2016 год гражданство стран Европы получили 820 северокорейцев. Гражданство приобреталось путём получения статуса беженцев, а также вступления в брак с местными жителями. По данным агентства Eurostat, представленным 9 апреля, в 2016 году паспорт одной из 28 стран ЕС получили 66 северокорейских беженцев. Это вдвое меньше, чем в 2015 году. Из общего количества северян, осевших в Европе, гражданство Германии получили 396 человек, Великобритании - 317 человек. Таким образом, на эти две страны пришлось 87% северокорейцев, перебравшихся в Европу.



