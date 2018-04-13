Глава МИД СК Ли Ён Хо прибыл с визитом в Москву

Министр иностранных дел СК Ли Ён Хо прибыл в понедельник с визитом в Москву. В тот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с ним ряд международных проблем. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, в ходе встречи обсуждались «вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития межкорейского диалога». В программе визита - переговоры Ли Ён Хо с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава северокорейского МИД прибыл в российскую столицу из Ашхабада, где провёл переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.







