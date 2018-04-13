Глава МИД СК Ли Ён Хо прибыл с визитом в Москву

Опубликовано : 2018-04-10 14:20:38 Обновлено : 2018-04-10 16:34:02

Глава МИД СК Ли Ён Хо прибыл с визитом в Москву

Министр иностранных дел СК Ли Ён Хо прибыл в понедельник с визитом в Москву. В тот же день  секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с ним ряд международных проблем. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, в ходе встречи обсуждались «вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития межкорейского диалога». В программе визита - переговоры Ли Ён Хо с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава северокорейского МИД прибыл в российскую столицу из Ашхабада, где провёл переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.  



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>