Более 100 тыс. человек требуют обсудить мирное соглашение между США и СК

Опубликовано : 2018-04-10 16:19:47 Обновлено : 2018-04-10 16:28:15

Более 100 тыс. человек требуют обсудить мирное соглашение между США и СК

Более 100 тыс. человек подписались под петицией с требованием обсудить на американо-северокорейском саммите подписания мирного соглашения на Корейском полуострове. Петиция была размещена 15 марта на сайте Белого дома We the People. Об этом 10 апреля сообщает радиостанция Свободная Азия. В петиции выражено согласие с проведением встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чон Ына, поздравления и благодарность относительно нынешних действий в целях установления мира на Корейском полуострове. Также подчёркивается, что если будет подписано соглашение о мире, которое положит конец Корейской войне, формально продолжающейся 65 лет, то это великое событие надолго останется в истории.

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